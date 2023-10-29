الموسوي: الجنون الاسرائيلي لن يغير صورة الهزيمة التي مني بها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 13:14

الموسوي: الجنون الاسرائيلي لن يغير صورة الهزيمة التي مني بها

منذ 21 mins 29 October، 2023
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لبنان

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور ابراهيم الموسوي أن “معركة طوفان الأقصى كشفت حقيقة هذا العدو، والذي حصل في 7 تشرين الأول هو زلزال حقيقي في وجه العدوين الاسرائيلي والاميركي”.

ورأى خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة ل”حزب الله” في بلدة سرعين، أن “الجنون الذي يتعاطى به الاسرائيلي لن يغير صورة الهزيمة التي مني بها، ويمكننا القول اننا بدأنا نرى سقوط الكيان الإسرائيلي بشكل مباشر، وهو سيواجه أوضاعا صعبة للغاية، ومصيره الزوال”.

وختم الموسوي: “حزب الله في قلب المعركة، وهو لن يترك المقاومة في غزة، وبإذن الله سيكون النصر كبيرا ومدويا”.

المصدر: موقع المنار

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