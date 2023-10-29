الصحة في غزة: الإحتلال ارتكب في الساعات الماضية 56 مجزرة ‫راح ضحيتها 302 من الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 13:14

الصحة في غزة: الإحتلال ارتكب في الساعات الماضية 56 مجزرة ‫راح ضحيتها 302 من الشهداء

منذ 23 mins 29 October، 2023
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