إعلام العدو: قوات الجيش المنتشرة في شمال غزة تعرضت لهجوم من ‫مسلحين فلسطينيين خرجوا من نفق – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 13:14

إعلام العدو: قوات الجيش المنتشرة في شمال غزة تعرضت لهجوم من ‫مسلحين فلسطينيين خرجوا من نفق

منذ 38 mins 29 October، 2023
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