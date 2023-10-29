سرايا القدس تقصف آليات العدو المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع  ‫غزة برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 11:22

سرايا القدس تقصف آليات العدو المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع  ‫غزة برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 45 mins 29 October، 2023
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