العدوان الصهيوني على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ23 على  ‫التوالي وطائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة وتوقع شهداء وجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 09:18

العدوان الصهيوني على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ23 على  ‫التوالي وطائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة وتوقع شهداء وجرحى

منذ 53 mins 29 October، 2023
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