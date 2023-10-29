بالصورة | كتائب القسام في رسالة: “فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 09:20

بالصورة | كتائب القسام في رسالة: “فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا”

منذ 1 ساعة 29 October، 2023
كتائب القسام
عربي وإقليمي - فلسطين

المصدر: كتائب القسام

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