طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تكثفان القصف على شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 07:12

طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تكثفان القصف على شمال قطاع غزة

منذ 56 mins 29 October، 2023
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