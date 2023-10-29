اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال التصدي لاقتحام مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 03:26

اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال التصدي لاقتحام مدينة جنين

منذ 30 mins 29 October، 2023
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