الهلال الأحمر: قوات الاحتلال تصدم سيارة الإسعاف بواسطة جيب عسكري وتمنعها من الدخول لمخيم عسكر القديم لإسعاف إصابة بالمكان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 03:26

الهلال الأحمر: قوات الاحتلال تصدم سيارة الإسعاف بواسطة جيب عسكري وتمنعها من الدخول لمخيم عسكر القديم لإسعاف إصابة بالمكان

منذ 33 mins 29 October، 2023
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