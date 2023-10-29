12 شهيد في قصف استهدف مسجد بلال بن رباح في النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 03:26

12 شهيد في قصف استهدف مسجد بلال بن رباح في النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 43 mins 29 October، 2023
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