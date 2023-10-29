‫مراسل المنار: 10 شهداء بقصف للاحتلال استهدف منزلين في  ‫المغراقة والنصيرات وسط القطاع  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 03:26

‫مراسل المنار: 10 شهداء بقصف للاحتلال استهدف منزلين في  ‫المغراقة والنصيرات وسط القطاع 

منذ 52 mins 29 October، 2023
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