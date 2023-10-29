الهلال الاحمر الفلسطيني:إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم عسكر بمدينة نابلس بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 29 2023 - 01:54

الهلال الاحمر الفلسطيني:إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم عسكر بمدينة نابلس بالضفة الغربية

منذ 53 mins 29 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة