إطلاق نار يستهدف حاجز تياسير شرق طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 00:22

إطلاق نار يستهدف حاجز تياسير شرق طوباس

منذ 10 mins 29 October، 2023
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