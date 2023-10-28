اليونيسف: ندعو لفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة من أجل الوصول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية دون عوائق – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 22:20

اليونيسف: ندعو لفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة من أجل الوصول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية دون عوائق

منذ 24 mins 28 October، 2023
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