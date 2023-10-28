قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار: جاهزون فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 22:20

قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار: جاهزون فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة

منذ 33 mins 28 October، 2023
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