‫مراسل المنار: غارات صهيونية على مناطق متفرقة في قطاع غزة  ‫تتركز على مدينة غزة وشمال القطاع  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 22:20

‫مراسل المنار: غارات صهيونية على مناطق متفرقة في قطاع غزة  ‫تتركز على مدينة غزة وشمال القطاع 

منذ 1 ساعة 28 October، 2023
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