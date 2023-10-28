الاوضاع في المنطقة الحدودية جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 20:48

الاوضاع في المنطقة الحدودية جنوب لبنان

منذ 15 mins 28 October، 2023
لبنان

الاوضاع في المنطقة الحدودية جنوب لبنان مع مراسل المنار:

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