مراسل المنار: غارات صهيونية استهدفت مرتفعات حلتا وأحد الأودية بمحيط بلدة بيت ليف الجنوبية قرب الحدود مع فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 22:20

مراسل المنار: غارات صهيونية استهدفت مرتفعات حلتا وأحد الأودية بمحيط بلدة بيت ليف الجنوبية قرب الحدود مع فلسطين المحتلة

منذ 51 mins 28 October، 2023
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