أبو عبيدة: إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 19:16

أبو عبيدة: إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا

منذ 28 mins 28 October، 2023
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