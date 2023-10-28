أبو عبيدة: نقول للعدو الاسرائيلي الذي يهدد بالمعركة البرية اننا لا نزال في انتظاره وسنذيقه هزيمة أكبر مما يتخوف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 28 2023 - 19:16

أبو عبيدة: نقول للعدو الاسرائيلي الذي يهدد بالمعركة البرية اننا لا نزال في انتظاره وسنذيقه هزيمة أكبر مما يتخوف

منذ 36 mins 28 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة