‫مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف بلدتي زبقين  ‫وشيحين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 28 2023 - 16:14

‫مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف بلدتي زبقين  ‫وشيحين

منذ 51 mins 28 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات