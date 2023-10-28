مراسل المنار : العدو يجدد إلقاء القذائف الضوئية على أحراج متفرقة جنوبي بلدة ‎الناقورة بهدف إشعال النيران فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 14:42

مراسل المنار : العدو يجدد إلقاء القذائف الضوئية على أحراج متفرقة جنوبي بلدة ‎الناقورة بهدف إشعال النيران فيها

منذ 49 mins 28 October، 2023
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