طوفان الأقصى| المنصات الاجتماعية تقيد المحتوى الفلسطيني وتحظر الحسابات الداعمة له – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 13:10

طوفان الأقصى| المنصات الاجتماعية تقيد المحتوى الفلسطيني وتحظر الحسابات الداعمة له

منذ 1 ساعة 28 October، 2023
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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