وسائل اعلام فلسطينية: قصف مدفعي كثيف للعدوان الصهيوني في  ‫محيط مستشفى الشفاء في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 28 2023 - 13:10

وسائل اعلام فلسطينية: قصف مدفعي كثيف للعدوان الصهيوني في  ‫محيط مستشفى الشفاء في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 28 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة