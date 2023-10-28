بالفيديو | رسالة من فلسطينيّة في الشتات الى أهلها في غزّة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 11:38

بالفيديو | رسالة من فلسطينيّة في الشتات الى أهلها في غزّة

منذ 1 ساعة 28 October، 2023
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لبنان

لبنى قانصوه

رسالة من فلسطينيّة  في الشتات الى أهلها في غزّة..

المصدر: موقع المنار

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