‫الدفاع المدني في غزة: عدد كبير من الأحياء لا يزالون تحت  الأنقاض لا نستطيع الوصول اليهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 10:06

‫الدفاع المدني في غزة: عدد كبير من الأحياء لا يزالون تحت  الأنقاض لا نستطيع الوصول اليهم

منذ 1 ساعة 28 October، 2023
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