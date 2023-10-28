برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة بسبب نقص الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 04:00

برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة بسبب نقص الوقود

منذ 6 mins 28 October، 2023
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