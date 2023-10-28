هيومن رايتس ووتش: قطع الاتصالات في غزة يهدد بالتستر على فظائع جماعية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 04:00

هيومن رايتس ووتش: قطع الاتصالات في غزة يهدد بالتستر على فظائع جماعية

منذ 28 mins 28 October، 2023
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