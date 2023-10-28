مراسل المنار: غارة جوية إسرائيلية على أطراف مزرعة المجيدية في القطاع الشرقي من الحدود الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 28 2023 - 04:00

مراسل المنار: غارة جوية إسرائيلية على أطراف مزرعة المجيدية في القطاع الشرقي من الحدود الجنوبية

منذ 1 ساعة 28 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة