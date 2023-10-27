طائرات الاحتلال تشن سلسلة من الغارات العنيفة في محيط مجمع الشفاء في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2023 - 23:26

طائرات الاحتلال تشن سلسلة من الغارات العنيفة في محيط مجمع الشفاء في غزة

منذ 26 mins 27 October، 2023
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