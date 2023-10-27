“كتائب القسام”: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2023 - 23:26

“كتائب القسام”: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

منذ 24 mins 27 October، 2023
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