استمرار القصف الهمجي على مناطق شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2023 - 23:24

استمرار القصف الهمجي على مناطق شمال غزة

منذ 43 mins 27 October، 2023
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