وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق نار يستهدف نقطة لجيش الإحتلال الإسرائيلي على جبل عيبال في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2023 - 23:24

وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق نار يستهدف نقطة لجيش الإحتلال الإسرائيلي على جبل عيبال في نابلس

منذ 1 ساعة 27 October، 2023
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