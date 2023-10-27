حماس: شعبنا الفلسطيني الصامد لن ترهبه السياسات الفاشية الصهيونية ولن يتوقّف ومقاومته الباسلة عن الثورة والنضال حتى صدّ هذا العدوان الهمجي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2023 - 23:04

حماس: شعبنا الفلسطيني الصامد لن ترهبه السياسات الفاشية الصهيونية ولن يتوقّف ومقاومته الباسلة عن الثورة والنضال حتى صدّ هذا العدوان الهمجي

منذ 2 ساعة 27 October، 2023
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