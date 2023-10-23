أبو جوده يترأس اجتماعا للجنة ادارة مخاطر الكوراث والازمات في البقاع

ترأس محافظ البقاع كمال أبو جوده اجتماعا للجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في محافظة البقاع، في حضور قائمقامي البقاع الغربي وراشيا وممثلين عن الاجهزة الأمنية، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وممثلين عن الوزارات والإدارات الرسمية وعن الصليب الأحمر اللبناني، ذلك في قاعة الاجتماعات في سرايا زحلة من أجل تنسيق الجهود الوطنية للاستجابة من خلال خطة عمل تنفيذية استباقية احترازية في حال حصول أي خطر.

وشدد ابو جوده في مستهل الاجتماع “على أهمية مواكبة الاحداث الأمنية”، مؤكدا “ضرورة الاستعداد التام لمواجهة تداعيات أي عدوان في حال حصوله، خصوصا ان بعض المناطق في محافظة البقاع قد صنفت كمناطق إيواء للنازحين اللبنانيين في الداخل”.

كما شدد أبو جوده على “الدور المناط بالمنظمات الدولية من خلال توفير الدعم اللوجستي وتوفير المساعدات العينية للنازحين، في ظل عدم القدرة المالية للسلطات المحلية من بلديات وغيرها لهذه الناحية”.

وأعطى أبو جوده توجيهاته للادارات الاقليمية، لا سيما مصلحة الصحة والمديرية الاقليمية للاشغال العامة والمنطقة التربوية ومصلحة الاقتصاد والتجارة والدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني”، وشدد على “ضرورة التعاون في ما بينها لإنجاح اية خطة طوارئ عند الاقتضاء”.

وفي الختام، أثنى ابو جوده على “جهود الحاضرين وعلى حسهم بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم”. كما أوعز الى الاجهزة الامنية كافة التنسيق في ما بينها ومع الادارات جميعها في سبيل تخطي هذه المرحلة الصعبة في حال حصول أي طارئ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام