أبو جوده يترأس اجتماعا للجنة ادارة مخاطر الكوراث والازمات في البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 23 2023 - 15:12

أبو جوده يترأس اجتماعا للجنة ادارة مخاطر الكوراث والازمات في البقاع

منذ 24 mins 23 October، 2023
0a9599e85c67bfd35d8b8593ea09fe39
لبنان

ترأس محافظ البقاع كمال أبو جوده اجتماعا للجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في محافظة البقاع، في حضور قائمقامي البقاع الغربي وراشيا وممثلين عن الاجهزة الأمنية، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وممثلين عن الوزارات والإدارات الرسمية وعن الصليب الأحمر اللبناني، ذلك في قاعة الاجتماعات في سرايا زحلة من أجل تنسيق الجهود الوطنية للاستجابة من خلال خطة عمل تنفيذية استباقية احترازية في حال حصول أي خطر.

وشدد ابو جوده في مستهل الاجتماع “على أهمية مواكبة الاحداث الأمنية”، مؤكدا “ضرورة الاستعداد التام لمواجهة تداعيات أي عدوان في حال حصوله، خصوصا ان بعض المناطق في محافظة البقاع قد صنفت كمناطق إيواء للنازحين اللبنانيين في الداخل”.

كما شدد أبو جوده على “الدور المناط بالمنظمات الدولية من خلال توفير الدعم اللوجستي وتوفير المساعدات العينية للنازحين، في ظل عدم القدرة المالية للسلطات المحلية من بلديات وغيرها لهذه الناحية”.

وأعطى أبو جوده توجيهاته للادارات الاقليمية، لا سيما مصلحة الصحة والمديرية الاقليمية للاشغال العامة والمنطقة التربوية ومصلحة الاقتصاد والتجارة والدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني”، وشدد على “ضرورة التعاون في ما بينها لإنجاح اية خطة طوارئ عند الاقتضاء”.

وفي الختام، أثنى ابو جوده على “جهود الحاضرين وعلى حسهم بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم”. كما أوعز الى الاجهزة الامنية كافة التنسيق في ما بينها ومع الادارات جميعها في سبيل تخطي هذه المرحلة الصعبة في حال حصول أي طارئ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة