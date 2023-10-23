مراسل المنار: 17 شهيدا وعشرات الاصابات في قصف منزل لعائلة ‫البطش بجباليا وشقة سكنية في حي الفالوجا شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2023 - 10:36

مراسل المنار: 17 شهيدا وعشرات الاصابات في قصف منزل لعائلة ‫البطش بجباليا وشقة سكنية في حي الفالوجا شمال القطاع

منذ 5 mins 23 October، 2023
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