قوات الاحتلال تقتحم بلدتي بيت أمر وحلحول شمال الخليل وتنفذ حملة اعتقالات واسعة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2023 - 06:02

قوات الاحتلال تقتحم بلدتي بيت أمر وحلحول شمال الخليل وتنفذ حملة اعتقالات واسعة

منذ 1 ساعة 23 October، 2023
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