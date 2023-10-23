قوات الاحتلال تقتحم بلدتي بيت أمر وحلحول شمال الخليل وتنفذ حملة اعتقالات واسعة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2023 - 06:02
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قوات الاحتلال تقتحم بلدتي بيت أمر وحلحول شمال الخليل وتنفذ حملة اعتقالات واسعة
منذ 1 ساعة
23 October، 2023
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