مبعوث الصين إلى الشرق الأوسط: الوضع في غزة خطير للغاية وهناك خطر من تصاعد الصراع على نطاق أكبر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2023 - 04:30

مبعوث الصين إلى الشرق الأوسط: الوضع في غزة خطير للغاية وهناك خطر من تصاعد الصراع على نطاق أكبر

منذ 29 mins 23 October، 2023
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