وكالة الأنباء الفلسطينية: أكثر من 400 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء تنفيذ الاحتلال ما يزيد عن 25 مجزرة أمس الأحد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 23 2023 - 04:30

وكالة الأنباء الفلسطينية: أكثر من 400 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء تنفيذ الاحتلال ما يزيد عن 25 مجزرة أمس الأحد

منذ 32 mins 23 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة