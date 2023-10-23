مستشفى شهداء الأقصى: نحو 65% من الشهداء والجرحى الذين يصلون المستشفى من الأطفال – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2023 - 04:30

مستشفى شهداء الأقصى: نحو 65% من الشهداء والجرحى الذين يصلون المستشفى من الأطفال

منذ 49 mins 23 October، 2023
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