شهداء سرايا القدس الذين ارتقوا شمال فلسطين المحتلة خلال معركة طوفان الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 23:56

شهداء سرايا القدس الذين ارتقوا شمال فلسطين المحتلة خلال معركة طوفان الأقصى

منذ 16 mins 22 October، 2023
سرايا القدس
عربي وإقليمي - فلسطين - لبنان

كوكبة شهداء سرايا القدس الذين ارتقوا شمال فلسطين المحتلة خلال معركة طوفان الأقصى

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