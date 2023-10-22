‫13 شهيداً على الاقل وعشرات الجرحى جراء القصف الصهيوني على ‫منازل مأهولة وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 23:56

‫13 شهيداً على الاقل وعشرات الجرحى جراء القصف الصهيوني على ‫منازل مأهولة وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 31 mins 22 October، 2023
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