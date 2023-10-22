فتح البوابة المصرية في رفح تمهيدًا لإدخال 14 شاحنة من المواد الغذائية والأدوية واستلامها من وكالة الغوث والهلال الأحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 23:56

فتح البوابة المصرية في رفح تمهيدًا لإدخال 14 شاحنة من المواد الغذائية والأدوية واستلامها من وكالة الغوث والهلال الأحمر

منذ 1 ساعة 22 October، 2023
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