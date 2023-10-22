5 شهداء وعدد من المصابين في قصف صهيوني استهدف منزلا في منطقة وادي غزة وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 23:56

5 شهداء وعدد من المصابين في قصف صهيوني استهدف منزلا في منطقة وادي غزة وسط القطاع

منذ 1 ساعة 22 October، 2023
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