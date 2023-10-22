اعلام العدو: ارتفاع عدد الجنود والمستوطنين القتلى في غلاف غزة والجنوب منذ بدء الاحداث الى 1400 والمصابين 5431 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 19:20

اعلام العدو: ارتفاع عدد الجنود والمستوطنين القتلى في غلاف غزة والجنوب منذ بدء الاحداث الى 1400 والمصابين 5431

منذ 1 ساعة 22 October، 2023
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