إعلام العدو: الصاروخ المضاد للدروع الذي أطلق من كيسوفيم استهدف قوة إسرائيلية دخلت لقطاع غزة لجمع جثث إسرائيليين بالمكان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 19:20

إعلام العدو: الصاروخ المضاد للدروع الذي أطلق من كيسوفيم استهدف قوة إسرائيلية دخلت لقطاع غزة لجمع جثث إسرائيليين بالمكان

منذ 22 mins 22 October، 2023
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