اعلام العدو: إصابة أربع جنود من الجيش الاسرائيلي بجروح خلال الاشتباكات في “كيسوفيم” شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 17:50

اعلام العدو: إصابة أربع جنود من الجيش الاسرائيلي بجروح خلال الاشتباكات في “كيسوفيم” شرق غزة

منذ 43 mins 22 October، 2023
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