رشقات صاروخية من غزة على “نتيفوت والنقب” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 17:50

رشقات صاروخية من غزة على “نتيفوت والنقب”

منذ 46 mins 22 October، 2023
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