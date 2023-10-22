صفارات الانذار تدوي غربي القدس ومستوطنات يهودا وكريات غات ‫وبيت شيمش – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 13:14

صفارات الانذار تدوي غربي القدس ومستوطنات يهودا وكريات غات ‫وبيت شيمش

منذ 9 mins 22 October، 2023
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