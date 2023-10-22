النائب فضل الله: واشنطن منعت العدو من شنّ عدوان على لبنان خوفاً من هزيمته – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 13:14

النائب فضل الله: واشنطن منعت العدو من شنّ عدوان على لبنان خوفاً من هزيمته

منذ 51 mins 22 October، 2023
النائب في كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله
النائب في كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله
لبنان

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أنّ “عدم إطلالة السيد نصر الله الإعلامية هي جزء من إدارة المعركة”، موضحاً أنه “عندما يدرك السيد نصر الله أنّ إدارة المعركة تقتضي إطلالته سيقوم بذلك”.

كما أكد فضل الله أنّ “السيد نصر الله يتابع ساعة بساعة مجريات المواجهة في الجنوب وغزة ويشرف على إدارة المعركة مع القادة الميدانيين”، قائلاً “نقلت لعوائل الشهداء عن السيد نصر الله أن كل الشهداء هم أبناؤه”.

فضل الله أضاف أنّ “المقاومون يواجهون جيش العدو عند الحدود مع جنوب لبنان ويوقعون في صفوفه إصابات وقتلى، ومقاومتنا تعرف طريقها الذي اختارته للدفاع عن بلدها، فبيئتنا الصلبة والصامدة في الجنوب تقدم خيرة أبنائها في الميدان بمواجهة العدو الإسرائيلي، والمجاهدون والعوائل الصامدة يقفون في الخط الأمامي للدفاع عن بلدنا وأرضنا، فنحن في لبنان لا خيار لنا سوى الدفاع عن بلدنا”.

وتابع فضل الله “العدو كان يخطط للعدوان على بلدنا ولكن الأميركي صاحب القرار الفعلي دفع العدو إلى التراجع خوفاً من هزيمة جديدة، فبلدنا مستهدف والعدو يتربص به ولكنه يعلم أنّ المقاومة مستعدّة على طول خط الجبهة ببسالة”.

فضل الله أشار إلى أنّ “مصلحة لبنان وشعبه في رأس أولويات المقاومة، ومن مصلحة لبنان أن يمنع العدو من تحقيق أهدافه في غزة، وكل واحد منا معني بالدفاع عن غزة ومنع العدو من تحقيق أهدافه فيها”.

المصدر: موقع المنار

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