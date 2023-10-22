النائب فضل الله: واشنطن منعت العدو من شنّ عدوان على لبنان خوفاً من هزيمته

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أنّ “عدم إطلالة السيد نصر الله الإعلامية هي جزء من إدارة المعركة”، موضحاً أنه “عندما يدرك السيد نصر الله أنّ إدارة المعركة تقتضي إطلالته سيقوم بذلك”.

بالفيديو | النائب فضل الله: عدم إطلالة سماحة السيد #نصرالله على الإعلام جزء من إدارة المعركة وتربك العدو أكثر pic.twitter.com/hIjUX1cTME — قناة المنار (@TVManar1) October 22, 2023

كما أكد فضل الله أنّ “السيد نصر الله يتابع ساعة بساعة مجريات المواجهة في الجنوب وغزة ويشرف على إدارة المعركة مع القادة الميدانيين”، قائلاً “نقلت لعوائل الشهداء عن السيد نصر الله أن كل الشهداء هم أبناؤه”.

بالفيديو | النائب فضل الله: سماحة السيد #نصرالله يتابع ساعة بساعة مجريات المواجهة في الجنوب ويشرف على إدارة المعركة مباشرة مع القادة الميدانيين pic.twitter.com/8NmmHzVlm7 — قناة المنار (@TVManar1) October 22, 2023

فضل الله أضاف أنّ “المقاومون يواجهون جيش العدو عند الحدود مع جنوب لبنان ويوقعون في صفوفه إصابات وقتلى، ومقاومتنا تعرف طريقها الذي اختارته للدفاع عن بلدها، فبيئتنا الصلبة والصامدة في الجنوب تقدم خيرة أبنائها في الميدان بمواجهة العدو الإسرائيلي، والمجاهدون والعوائل الصامدة يقفون في الخط الأمامي للدفاع عن بلدنا وأرضنا، فنحن في لبنان لا خيار لنا سوى الدفاع عن بلدنا”.

وتابع فضل الله “العدو كان يخطط للعدوان على بلدنا ولكن الأميركي صاحب القرار الفعلي دفع العدو إلى التراجع خوفاً من هزيمة جديدة، فبلدنا مستهدف والعدو يتربص به ولكنه يعلم أنّ المقاومة مستعدّة على طول خط الجبهة ببسالة”.

فضل الله أشار إلى أنّ “مصلحة لبنان وشعبه في رأس أولويات المقاومة، ومن مصلحة لبنان أن يمنع العدو من تحقيق أهدافه في غزة، وكل واحد منا معني بالدفاع عن غزة ومنع العدو من تحقيق أهدافه فيها”.

المصدر: موقع المنار